29 октября, 08:32

Политика

Хинштейн назвал неприемлемыми слова Балицкого о жителях Курской области

Фото: kremlin.ru

Губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал в своем телеграм-канале неприемлемыми заявления главы Запорожской области Евгения Балицкого о том, что куряне якобы не защитили свой регион.

По мнению Хинштейна, данные высказывания оскорбляют жителей Курской области. В связи с этим он призвал Балицкого извиниться.

Глава Запорожской области спустя время попросил прощения у жителей Курской области. Он заявил, что его высказывания были неправильно поняты. Балицкий указал, что его слова были адресованы лишь бывшим властям региона, которые подозреваются в хищении средств, выделенных для строительства защитных ограждений на границе с Украиной.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что миллионы россиян поддерживают войска РФ и готовы встать на защиту страны ради победы. В частности, бойцам СВО уже помогают сотни тысяч граждан, которые работают в военно-промышленном комплексе, а также направляют деньги на технику, амуницию и беспилотники.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что способность России к единению в кризисные периоды осталась неизменной со времен Великой отечественной войны (ВОВ). Кроме того, представитель Кремля указал на героизм жителей приграничных с Украиной регионов, признав сложности их нынешнего положения.

