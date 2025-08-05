Путин распространил режим поддержки волонтеров в Донбассе и Новороссии на все приграничье

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Владимир Путин распространил режим поддержки волонтерства не только на Донбасс и Новороссию, а также на все приграничные регионы. Это следует из подписанного указа президента РФ.

В результате Федеральное агентство по делам молодежи будет заниматься поддержкой волонтерства в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Крыму, Краснодарском крае, Севастополе, а также в Запорожской, Херсонской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

Ранее Путин отметил весомый вклад "Единой России" в оказание помощи участникам СВО и их семьям. По словам главы государства, представители фракции вместе с ОПК и волонтерами работают там, где решается судьба страны.

Путин напомнил, что многие из членов ЕР отправились добровольцами в зону боевых действий. Он назвал это мужественным шагом, достойным уважения. Российский лидер выразил благодарность всем представителям "Единой России" и ее сторонникам за их деятельность по обеспечению безопасности и суверенитета страны.