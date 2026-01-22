Москалькова рассказала о массовых захоронениях 524 тел в Курской области

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В местах массовых захоронений в Курской области после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) были найдены тела 524 погибших. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, ее слова приводит РИА Новости.

Как указала омбудсмен, с начала 2026 года от атак ВСУ пострадали уже более 220 человек, 56 из них погибли. Ракетным обстрелам, массовым налетам БПЛА и FPV-дронов чаще всего подвергаются Херсонская, Воронежская, Брянская и Курская области.

Москалькова также подчеркнула, что в ее аппарат поступило свыше 50 сигналов о преступлениях украинских военных против мирного населения в текущем году. Информация об этом направляется в ООН, президенту Международного Комитета Красного Креста, специальной рабочей группе Межпарламентского союза по вопросу мирного урегулирования на Украине, ОБСЕ, а также в адрес Международного общественного трибунала по Украине.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что более 1,6 тысячи человек из реестра пропавших без вести жителей курского приграничья найдены. При этом судьба 285 человек из оставшихся 490 местным властям известна, а остальных – нет. Изначально в области насчитывалось 2 127 пропавших.