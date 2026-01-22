Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 07:46

Политика

Москалькова рассказала о массовых захоронениях 524 тел в Курской области

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В местах массовых захоронений в Курской области после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) были найдены тела 524 погибших. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, ее слова приводит РИА Новости.

Как указала омбудсмен, с начала 2026 года от атак ВСУ пострадали уже более 220 человек, 56 из них погибли. Ракетным обстрелам, массовым налетам БПЛА и FPV-дронов чаще всего подвергаются Херсонская, Воронежская, Брянская и Курская области.

Москалькова также подчеркнула, что в ее аппарат поступило свыше 50 сигналов о преступлениях украинских военных против мирного населения в текущем году. Информация об этом направляется в ООН, президенту Международного Комитета Красного Креста, специальной рабочей группе Межпарламентского союза по вопросу мирного урегулирования на Украине, ОБСЕ, а также в адрес Международного общественного трибунала по Украине.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что более 1,6 тысячи человек из реестра пропавших без вести жителей курского приграничья найдены. При этом судьба 285 человек из оставшихся 490 местным властям известна, а остальных – нет. Изначально в области насчитывалось 2 127 пропавших.

Читайте также


политикарегионы

Главное

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика