Концерт в рамках цикла "Молодые органисты" пройдет в зале "Зарядье" 1 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Концерт пройдет в рамках цикла "Молодые органисты" в Московском зале "Зарядье" 1 февраля. Его участники исполнят произведения композиторов Николя де Гриньи и Наджи Хакима, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу зала.



"В ноябре 2025 года в зале "Зарядье" представили новый цикл "Молодые органисты", в рамках которого можно услышать произведения разных эпох, от барокко до современности. Каждый участник цикла исполняет в своем концерте один из 18 лейпцигских хоралов Баха", – говорится в сообщении.

1 февраля зрители увидят выступление Дениза Онала и Александра Бардина. По словам Бардина, программа посвящена хоралу в органной музыке и его воплощению через века.

"Также в программе прозвучат произведения, так или иначе навеянные хоралом, – токката в джазовом стиле, часть Органной симфонии бельгийского композитора и органиста Маленгро", – отметил он.

Кроме того, со сцены прозвучат мистическое сочинение "Утренняя звезда" и два органных дуэта.

Билеты на концерт можно приобрести через сервис "Мосбилет".

Между тем пользователи "Мосбилета" смогут посетить эксклюзивный показ спектакля Московского драматического театра имени А. С. Пушкина "Заповедник" по одноименной повести Сергея Довлатова. Он состоится 12 февраля и будет приурочен к 85-годовщине со дня рождения писателя.

Перед началом спектакля, в 18:30, в портретном фойе театра состоится обсуждение с автором инсценировки и режиссером Игорем Тепловым.

