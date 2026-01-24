Форма поиска по сайту

Новости

Новости

24 января, 09:30

Политика

ГД рассмотрит законопроект об усилении контроля за иноагентами в ближайшее время

Фото: Москва 24/Анна Селина

Госдума приступит к рассмотрению законопроекта об усилении контроля за иноагентами в ближайшее время. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем канале в MAX.

По его словам, в настоящее время банки должны предоставлять в Минюст справки по всем операциям, счетам и вкладам иноагентов на бумажном носителе. Инициатива предлагает усовершенствовать механизм обмена информацией, предполагая возможность запрашивать сведения о счетах и денежных переводах иноагентов в электронной форме, а также обязать банки и органы власти направлять данные о финансово-хозяйственной деятельности иноагентов в течение трех дней после получения запроса Минюста.

"Это позволит повысить контроль за денежными операциями иноагентов, а также оперативно реагировать на нарушения ими законодательства. Важно пресекать любую противоправную деятельность тех, кто предал нашу страну", – написал Володин.

В октябре 2025 года Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности иноагентов. Раньше такого гражданина могли привлечь к уголовной ответственности только после двукратного привлечения к административной. Теперь его смогут более серьезно наказывать после одного нарушения. Кроме того, норма распространяется и на ранее судимых по уголовной статье иноагентов.

По информации Минюста России, более 40% иноагентов не соблюдают порядок своей деятельности и ограничения. В частности, они не предоставляют отчетность, не маркируют свою продукцию, производят запрещенные материалы и распространяют их.

