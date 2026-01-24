Форма поиска по сайту

24 января, 09:12

Экономика

Google зарегистрировала в РФ товарный знак для ПО

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Американская транснациональная технологическая корпорация Google зарегистрировала в России товарный знак для загружаемого программного обеспечения (ПО) для анализа последовательностей ДНК, РНК или генетических вариантов и прогнозирования биологических свойств. Об этом сообщает ТАСС.

Заявка была подана в Роспатент в ноябре 2025 года из США, а зарегистрирована в январе 2026-го. Исключительное право действует до 11 ноября 2035 года.

По данным ведомства, товарный знак проходит по классам № 9 и 42 Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В них включены ПО для доступа и использования базовой генетической модели, ПО для анализа последовательностей ДНК, РНК, генетических вариантов и прогнозирования биологических свойств, ПО с искусственным интеллектом (ИИ) и машинным обучением.

Ранее южнокорейская компания LG зарегистрировала в России товарный знак Nano Detail Enhancer. Заявление было подано в ноябре 2025 года, а положительное решение федеральная служба по интеллектуальной собственности вынесла в январе 2026-го.

Торговая марка относится к 9-му классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ), включающему телевизоры, телевизионные приемники, сенсорные экраны, а также дисплеи для телевизоров и приемников.

Sprite и Coca-Cola зарегистрировали товарные знаки в России

