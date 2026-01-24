Форма поиска по сайту

24 января, 12:27

Город

Наталья Сергунина: более 10 тысяч заявок поступило на ИТ-стажировку в правительстве Москвы

Фото: пресс-служба ДИТ

Свыше 10 тысяч заявок поступило на новый поток стажировки "ИТ-город" в правительстве Москвы, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Это число стало рекордным показателем с момента старта программы в 2022 году. По ее словам, проект объединяет студентов последних курсов и выпускников профильных учебных заведений в возрасте от 18 до 35 лет, планирующих строить карьеру в сфере информационных технологий.

"Число заявок, поданных на ИТ-стажировку, регулярно растет. В сравнении с предыдущим сезоном оно увеличилось более чем на 50%", – указала Сергунина.

Специалисты имеют возможность выбрать одно из 10 направлений. Среди самых популярных: "Разработка", "Машинное обучение" и "Тестирование". Стажировка оплачивается и длится 6 месяцев.

Кроме прочего, участники стажировок вместе со своими наставниками работают над развитием цифровых проектов Москвы, включая порталы mos.ru и "Узнай Москву", туристический сервис Russpass, платформу "Московская электронная школа" и единую медицинскую информационно-аналитическую систему.

Стажерам, которые хорошо себя показали, предлагают трудоустройство.

"Я рад, что прошел такой тщательный отбор и присоединился к команде департамента информационных технологий", – отметил участник программы, бизнес-аналитик Юрий Михайлов, отметив свое желание внести свой вклад в развитие ИТ-проектов Москвы.

Для молодежи доступно восемь стажировок, включая "Медийный город", "Городская экономика" и "Московский транспорт". Узнать даты старта нового конкурсного отбора можно на официальном сайте.

Ранее стало известно, что с мая 2020 года в Москве было проведено пилотное тестирование почти 640 инновационных решений, 127 из которых опробовано в 2025 году, а еще 72 находятся в процессе испытаний. В настоящее время столичная программа пилотирования инноваций объединяет уже 318 площадок. Среди них – учебные заведения, производственные предприятия, парки, учреждения культуры, спортивные, транспортные и строительные объекты.

