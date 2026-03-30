Московские инноваторы создают экологические проекты при поддержке города

Московские инноваторы при поддержке города создают системы очистки воздуха и воды, комплексы по переработке пластика и сервисы для отслеживания загрязнений. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В частности, экологические стартапы успешно развиваются благодаря трем городским проектам. Это "Академия инноваторов", премия мэра "Новатор Москвы" и хакатон "Лидеры цифровой трансформации".

Ученые из Института органической химии имени Н. Д. Зелинского Российской академии наук, например, придумали систему очистки дымовых выбросов ТЭЦ. Сетчатый фильтр из металла помещают в дымовую трубу. Внутри него находятся гранулы из цеолита – микропористого кристалла. Благодаря изобретению оксиды азота и серы могут распадаться до простых веществ.

Особенность изобретения в том, что при производстве катализаторов ученые использовали недорогое российское сырье. Они применяли медь и цинк.

За эту работу руководитель лаборатории экологических исследований и разработок Павел Соколовский и его коллеги Леонид Кустов и Александр Грейш получили премию мэра Москвы на конкурсе "Новатор Москвы – 2022". Изделие запатентовали в России, им уже заинтересовались как предприятия, так и инвесторы.

Специалисты компании "Доброхим" изобрели устройство, которое производит безопасный реагент, очищающий природные и сточные воды. Феррат натрия используется в том числе для устранения биологических загрязнений, тяжелых металлов и радиоактивных изотопов.

Установка добавляет столько реагента, сколько нужно для определенного уровня загрязнения. Благодаря этому он расходуется от 2 до 10 раз меньше по сравнению с аналогами. Таким образом, предприятия уменьшают вредное воздействие на окружающую среду.

Проект стал одним из 10 лучших по итогам 7-го потока программы "Академия инноваторов" в прошлом году. Авторы получили патент на устройство, привлекли инвестиции фонда "Лобачевский", а также направили оборудование в Саудовскую Аравию.

Созданная группой компаний "Стратегия" сигнализация СТ-КИМГ. СП помогает отслеживать уровень паводковых вод. В ее основе лежат датчики на солнечных батареях, которые направляют сигнал по каналам сотовой связи.

Изобретение позволяет следить за уровнем воды, его изменением, а также оповещает дежурные службы при сильном подъеме. В 2025 году оно получило премию на конкурсе "Новатор Москвы". Сейчас данная система работает в 12 российских регионах, включая Московскую, Калининградскую и Сахалинскую области.

Веб-сервис "СР Дата" помогает с помощью снимков со спутников и дронов определять загрязнения у берегов водоемов. Встроенный искусственный интеллект может точно назвать состав и количество мусора, а также оценить примерный вред, нанесенный окружающей среде.

В 2024-м компания стала участником проекта "Чистый берег" при координации Фонда защитников природы. С помощью передовых технологий волонтеры находят пластиковые загрязнения и устраняют их. Благодаря нейросетям Yandex Cloud и данным "СР Дата" они могут рассчитать необходимое количество мешков для мусора и транспорта.

Только в прошлом году неравнодушные россияне собрали порядка 3 тонн отходов на территории Южно-Камчатского федерального заказника. Сейчас участники проекта очищают также побережья Балтики, Каспия и Приморья. В 2025-м он стал победителем хакатона "Лидеры цифровой трансформации".

Московская компания "Заново" помогает перерабатывать пластик. Специалисты придумали комплекс по его переработке в новые изделия. Компактный пункт можно разместить где угодно, так как он занимает всего около 1,5 квадратного метра. Кроме того, ему не нужна особая вентиляция или высокое напряжение.

При этом в пункт входят система хранения и сортировки, шредер для измельчения пластика и экструдер для изготовления новых изделий. Комплекс позволяет создавать предметы интерьера и сувениры.

Изобретатели получили премию на конкурсе "Новатор Москвы – 2024". Также в 2024-м стартап участвовал в программе "Академия инноваторов". В 2025 году установку разместили в 5 российских экоцентрах. В комплексах появилась и система охлаждения для переработки большего количества отходов.

Ранее в России стартовало производство наполнителей для матрасов и мебели из переработанного текстиля. В 2025 году из 700 тонн вторсырья было изготовлено более 3 миллионов квадратных метров материала. Старая одежда перерабатывается в регенерированное волокно.

