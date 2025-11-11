Число экоточек выросло в Москве почти до 600 за год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

За год сеть проекта "Экоточки Москвы" выросла почти втрое и насчитывает около 600 пунктов приема, заявила глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева, передает портал мэра и правительства города.

"За это время удалось собрать и направить на переработку более 1 тысячи тонн одежды, свыше 460 тонн автомобильных шин, 42 тонны книг и около 30 тонн электроприборов", – отметила Урожаева.

По ее словам, это позволяет сохранять природные ресурсы, снижает нагрузку на мусорные полигоны и поддерживает тех, кому нужны полезные и пригодные к повторному использованию вещи.

"Наша цель – сделать раздельный сбор привычным, удобным и осознанным для каждого жителя, снизить нагрузку на окружающую среду, внести вклад в экономику за счет вовлечения ресурсов в повторный оборот", – указала глава департамента.

Сначала горожане могли сдавать в экопункты только одежду, текстиль и аксессуары, затем к этому списку присоединились новогодние ели. Теперь сдать на переработку можно автошины, книги, электроприборы, блистеры от лекарств.

Уточняется, что в период с января по сентябрь текущего года горожане отдали на переработку свыше 1,2 тысячи тонн одежды и текстиля, из которых 43% отправили на производство новых товаров, 22% выдали благотворительным организациям, 26% реализовали через повторную продажу, а остальные 9% обезвредили и захоронили.

Также удалось собрать свыше 843 тонн крупной бытовой техники, включая холодильники, посудомойки и стиральные машины, плиты и духовки. Только за третий квартал текущего года в рамках проекта также собрали более 42 тонн книг, из которых около 19,5 тысячи экземпляров передали в повторную продажу или на благотворительность.

Экоточки представляют собой специальные пункты приема и контейнеры, расположенные рядом с жилыми домами, общественными местами и торговыми центрами. Найти ближайший можно на карте на mos.ru.

Все вторичное сырье направляется на переработку через сеть, которую координирует столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды. Например, одежду отдают малоимущим семьям, пожилым людям, беженцам, подопечным социальных организаций или отправляют в секонд-хенды и благотворительные магазины. Из непригодных вещей изготавливают подстилки для животных, ветошь, техническое волокно.

Автошины становятся резиновой крошкой для покрытий на дорогах и площадках, также их перерабатывают в материалы для строительства. Книги идут в библиотеки, социальные учреждения, в благотворительные магазины либо отправляются на переработку в качестве макулатуры.

При переработке электроприборов из них достают драгоценные и цветные металлы, а также пластик. Последний, например, идет на создание контейнеров для рассады, которые используются в озеленении Москвы.

Генеральный директор заводов "Экотехпром" и "Экопласт" Тимур Давлеткужин подчеркнул, что всего за год в Москве образуется около 313 тысяч тонн электролома, в расчете на одного жителя это примерно 24 килограмма.

"Раньше удавалось собрать лишь 15% сырья, а благодаря проекту "Экоточки Москвы" ситуация в корне изменилась: теперь меньше техники оказывается на полигонах и больше возвращается в производственный цикл. Примерно 95% материалов, поступивших к нам в утилизацию, вовлекается в повторный оборот", – указал Давлеткужин.

Ранее стало известно, что столица заняла первое место в новом рейтинге регионов страны по уровню развития экономики замкнутого цикла. Переход к такой экономике является задачей стратегической значимости для Москвы.

От этого зависит рост и развитие города. Столичные власти указывали, что результаты рейтинга свидетельствуют о правильности принятых решений в этой сфере.

