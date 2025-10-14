В экоточках Москвы теперь можно сдать блистерные упаковки от лекарств

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Использованные блистерные упаковки от таблеток стали принимать в рамках проекта "Экоточки Москвы". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В настоящее время в городе открыты около 600 пунктов приема вторсырья.

"По данным аналитики, в России ежегодно производят миллиарды упаковок лекарств, около 60 процентов из которых – в блистерах. Между тем это сложный вид отходов, входящие в состав материалы могут разлагаться около 700 лет", – подчеркнула глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева.

По словам руководителя департамента, раздельный сбор помогает не допускать загрязнение почвы и воды, предотвращать ущерб животным, птицам и людям, а также возвращать ценные ресурсы в производственный цикл.

Блистерные упаковки сделаны из пластика и алюминиевой фольги, поэтому их нельзя перерабатывать вместе с обычными бытовыми отходами. Однако у горожан появился способ их утилизации.

Полученные вторичные материалы могут вернуться в хозяйственный оборот, что стало возможным благодаря работе департамента природопользования и охраны окружающей среды и соцпроекта "Зеленый контейнер Greenbox". На сегодняшний день в Москве присутствует 45 пунктов приема блистерной упаковки. Контейнеры можно встретить по всему городу. К концу следующего года их число планируется удвоить.

Ранее Сергей Собянин заявил, что для Москвы важно, чтобы новая индустриализация развивалась не в ущерб окружающей среде. По словам мэра, столица является ведущим промышленным и научно-инженерным центром страны. Более 4,5 тысячи предприятий производят различные товары – от продуктов питания до роботов.

