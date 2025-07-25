25 июля, 07:18Экология
Мишустин заявил, что уровень вовлечения вторсырья в отраслях РФ вырос до 10%
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
В России уровень вовлечения вторсырья в отраслях сельского хозяйства, промышленности, строительства и ЖКХ вырос до 10%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе пленарного заседания международной экологической конференции в Горном Алтае.
"Планируем за пять лет довести этот показатель до 25%", – цитирует РИА Новости Мишустина.
По его словам, более половины твердых коммунальных отходов сейчас идет на обработку. Также построено около 300 объектов для комплексного обращения с мусором.
Между тем в Москве за первый квартал 2025 года собрали порядка 440 тысяч тонн вторсырья в рамках программы раздельного сбора мусора. Во дворах и около объектов соцсферы установлены баки с синей и серой маркировкой. В первые можно выбрасывать макулатуру, стекло, пластик и металлы, во вторые – смешанные отходы.
Содержимое контейнеров попадает на сортировку, где с помощью автоматических сепараторов вторсырье разделяется по типам.