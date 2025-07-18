Более 100 экоточек по сбору электроприборов появились в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице появилась 101 точка по сдаче ненужных и вышедших из строя электроприборов, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Сбор техники и электроники на переработку организовал департамент природопользования и охраны окружающей среды совместно с компанией "М.Видео – Эльдорадо". Пункты приема открылись в магазинах электроники по всему городу, найти ближайший можно на интерактивной карте на сайте.

Глава указанного департамента Юлия Урожаева заявила, что за год в Москве образуется около 313 тысяч тонн электролома, в расчете на одного жителя – это 23,8 килограмма. Однако обычно собрать удается только 15%.

"Проект "Экоточки Москвы" создает инфраструктуру для сбора 70% электролома. Передав технику в экоточку, горожанин может быть уверен: ненужная вещь обретет вторую жизнь", – добавила она.

По словам Урожаевой, вся собранная техника отправляется на перерабатывающий завод. Благодаря этому появляются дополнительные материальные ресурсы, повторно используется больше ценного сырья, а нагрузка на окружающую среду снижается.

В столичных экоточках устаревшие электроприборы разберут на запчасти, извлекут пластик, металл и сплавы, которые перерабатываются отдельно. Из пластмассовых корпусов и деталей изготовят вторичные гранулы полимеров, металлы же отсортируют и переплавят для производства новых товаров.

Департамент природопользования выступает агрегатором партнерской сети пунктов сбора ненужных вещей и контролирует передачу вторсырья для дальнейшего использования. Сеть экоточек постоянно развивается, а список предметов для переработки расширяется.

В экоточках Москвы горожане также могут сдать старые автомобильные шины. Диаметр покрышек не должен превышать 24 дюйма. После переработки из них сделают резиновую крошку, которая будет использоваться для создания покрытия спортивных площадок.