19 июня, 11:45Город
В Москве запустят платформу для обращения со строительными отходами
Москва подписала соглашение о сотрудничестве в области обращения со строительными отходами на ПМЭФ. Подробности привел заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Согласно документу, в Москве внедрят специальную платформу для размещения заказов и подбора контрагентов на базе автоматизированной информационной системы. Платформа будет автоматически учитывать требования отрасли, а также позволит заключать договоры и проводить расчеты.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.