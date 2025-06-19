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19 июня, 11:45

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В Москве запустят платформу для обращения со строительными отходами

В Москве запустят платформу для обращения со строительными отходами

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Москва подписала соглашение о сотрудничестве в области обращения со строительными отходами на ПМЭФ. Подробности привел заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Согласно документу, в Москве внедрят специальную платформу для размещения заказов и подбора контрагентов на базе автоматизированной информационной системы. Платформа будет автоматически учитывать требования отрасли, а также позволит заключать договоры и проводить расчеты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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