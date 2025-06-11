Собянин: в Москве создано уже 500 км выделенных полос для городского транспорта

В Москве создано уже 500 километров выделенных полос для общественного транспорта. Они охватывают основные магистрали, подъезды к пересадочным узлам и районные улицы с интенсивным движением. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Благодаря этому скорость движения городского транспорта увеличилась в 2–4 раза, время в пути для пассажира сократилось, и на четверть снизилась аварийность на дорогах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.