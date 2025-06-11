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11 июня, 14:30

Мэр Москвы

Собянин: в Москве создано уже 500 км выделенных полос для городского транспорта

Собянин: в Москве создано уже 500 км выделенных полос для городского транспорта

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В Москве создано уже 500 километров выделенных полос для общественного транспорта. Они охватывают основные магистрали, подъезды к пересадочным узлам и районные улицы с интенсивным движением. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Благодаря этому скорость движения городского транспорта увеличилась в 2–4 раза, время в пути для пассажира сократилось, и на четверть снизилась аварийность на дорогах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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