Собянин: более 90 станций метро будет оснащено цифровой навигацией до 2030 года

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

До 2030 года цифровой навигацией будет оснащено свыше 90 станций московского метро. Об изменениях навигации в ближайшие годы рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр напомнил, что впервые навигация серьезно была изменена в метро еще в 2013 году. Тогда линии стали тоньше, а пересадочные станции были выделены кругами. Это упростило восприятие маршрутов. Через год указатели нового типа появились в столичном метрополитене.



К запуску полного движения по Большой кольцевой линии (БКЛ) была разработана уникальная географическая схема, которую подписал в прямом эфире Владимир Путин, когда присутствовал на торжественном открытии линии. На этом макете представлены не только станции, но и автомагистрали, достопримечательности и иные объекты. Это, по мнению Собянина, помогает оценить масштаб развития транспортной инфраструктуры столицы, которая соединяет Москву и область.



С 2022-го правила создания схемы метро стали использоваться и для других видов транспорта, где основное внимание специалисты уделили цвету маршрута. Благодаря этому, как считает мэр, горожане стали лучше ориентироваться и уменьшили время своих поездок.



В прошлом году была разработана первая официальная схема трамвайной сети. Там были представлены еще и линии метро, Московского центрального кольца (МЦК), Московского центрального диаметра (МЦД), а также парки, реки, достопримечательности и кольцевые автомагистрали. Кроме того, в 2024-м столица первой в России стала внедрять цифровую навигацию. Изначально ее презентовали на станции БКЛ "Марьина Роща" и терминале № 1 городского вокзала Нижегородская.



Собянин рассказал, что у такого вида навигации есть много преимуществ. Например, она ярко и четко отображает информацию, вмещает много данных и быстро актуализируется, то есть сведения обновляются менее чем за минуту. В связи с этим до 2030 года цифровая навигация появится рядом с более 90 станциями московского метро.

Мэр заявил, что лидером по количеству станций с цифровой навигацией станет БКЛ. Однако специалисты не оставят без внимания и пересадочные узлы. Обновленные схемы появятся и на строящихся линиях – Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской.



"Вся навигация – от наддверной до напольной – будет выполнена по единым стандартам, которые используют на всем городском транспорте", – добавил Собянин, отметив, что всего в метро будет установлено более 3,4 тысячи цифровых элементов.

Ранее схему столичного метрополитена и Московского центрального кольца перевели на арабский язык. Это было сделано для удобства и комфорта гостей столицы. На схему также был нанесен специальный QR-код, чтобы пассажиры могли скачать ее себе на смартфон.

