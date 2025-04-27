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27 апреля, 15:15

Мэр Москвы

Собянин рассказал о вкладе старшего поколения в помощь детям-сиротам

Собянин рассказал о вкладе старшего поколения в помощь детям-сиротам

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Проект "Серебряное наставничество" в Москве отметил два года, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Его участники – горожане старшего возраста из центров московского долголетия – помогают детям, оставшимся без попечения родителей.

В преддверии Дня Победы они провели около 40 совместных мероприятий. Проект объединил 59% активного долголетия, где участников консультируют о правилах общения с детьми-сиротами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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