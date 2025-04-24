Автопробег в поддержку акции "Диктант Победы" стартовал в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Автопробег, приуроченный к международной акции "Диктант Победы", стартовал на Поклонной горе в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Перед началом акции участники и гости возложили цветы к Вечному огню. Автопробеги также стартовали еще в 77 регионах РФ.

В них принимают участие ретроавтомобили и мотоциклы московских и региональных байкерских клубов, среди которых машины "Победа" и мотоциклы "Урал". Старт мероприятия дал координатор партпроекта Единой России "Историческая память", руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.

"Сегодняшний автопробег – это не просто путешествие на ретроавтомобилях, это часть большого мероприятия под названием "Диктант Победы", наш вклад в память от тех событиях, которые прошли 80 лет назад", – подчеркнул он.

"Диктант Победы" пройдет 25 апреля на 35 тысячах российских площадок и в более чем 90 странах.

Кроме того, в Москве состоится исторический диктант. Он пройдет с 28 апреля по 10 мая и будет приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 2025 году в диктант войдет 20 вопросов по таким категориям, как личности, даты, культура и события. Внимание в них будет сосредоточено на самых значимых эпизодах ВОВ и подвигах героев.