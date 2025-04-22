В Москве стартовал ежегодный конкурс проектов "Бюджет для граждан"

Фото: пресс-служба департамента финансов города Москвы

Ежегодный конкурс проектов "Бюджет для граждан" начался в Москве. Заявки на участие принимаются до 30 мая, сообщила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

"В этом году мы добавили номинацию для знатоков современных технологий и искусственного интеллекта – "Бюджет и инновации: технологии будущего". Проект можно представить в виде разработанных с помощью нейросети анимационных изображений, видеороликов, 3D-дизайна, чат-ботов или мобильных приложений", – приводятся ее слова на портале мэра и правительства Москвы.

В этом году в проекте представлено 11 номинаций, среди которых 9 для физических лиц и 3 – для юридических.

Конкурс проходит в 12-й раз. За эти годы комиссия рассмотрела проекты в разнообразных форматах. В их число вошли просветительские веб-сайты и телеграм-каналы, познавательные видеоролики, мультфильмы и специальные занятия для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее Сергей Собянин заявил о рекордном количестве регистраций на конкурс "Новатор Москвы". По его словам, за последние семь недель было подано две тысячи заявок, что в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Подать заявку могут достигшие 14-летнего возраста ученые, предприниматели, связанные с областью технологий, а также изобретатели и инноваторы.

