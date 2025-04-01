Собянин: конкурс "Новатор Москвы" поставил рекорд по темпам регистраций

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин заявил в своем телеграм-канале о рекордном количестве регистраций на конкурс "Новатор Москвы". По его словам, за последние семь недель было подано две тысячи заявок, что в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Подать заявку могут достигшие 14-летнего возраста ученые, предприниматели, связанные с областью технологий, а также изобретатели и инноваторы. При этом участвовать в конкурсе они могут как индивидуально, так и в команде до пяти человек.

В 2025 году были направлены на участие сразу несколько перспективных московских проектов, например биополимерная имплантируемая мембрана для эндопротезов, структура которой похожа на живые ткани. Мембрана уменьшает риск осложнений и ускоряет восстановление после хирургических вмешательств, отметил мэр.



Кроме того, на конкурс был отправлен еще один столичный проект – мобильное устройство для быстрой оценки химического состава почвы и воды. Этот прибор также позволяет отслеживать подачу воды и удобрений, обеспечивая эффективное управление агротехническими процессами.



На конкурсе "Новатор Москвы" будут представлены три номинации – "Проект будущего", "Меняющие реальность" и "Лидеры инноваций". Для того чтобы попасть в финал, участникам необходимо подтвердить наукоемкий, новаторский и экономический потенциал их проектов.



Результатом станет получение 36 победителями и финалистами конкурса премий в размере от 100 тысяч до 1,5 миллиона рублей, а также поддержки в коммерциализации их разработок и создании ими технологического бизнеса в Москве.



Заявку можно подать до 5 мая на сайте Московского инновационного кластера, уточнил Собянин.

Мэр сообщил о старте конкурса в феврале этого года. "Новатор Москвы" проводится с 2020 года. За это время в нем поучаствовали более 11 тысяч человек. Они создали свыше 200 наукоемких стартапов и зарегистрировали более 400 объектов интеллектуальной собственности.

