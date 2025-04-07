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07 апреля, 11:30

Мэр Москвы

Собянин: Москва готова делиться цифровыми продуктами со всеми регионами России

Собянин: Москва готова делиться цифровыми продуктами со всеми регионами России

Собянин рассказал о находке уникальных артефактов XVI–XVIII веков в Москве

Собянин рассказал о дизайне новой станции метро "Вавиловская"

Собянин рассказал о рекордных достижениях транспортной системы Москвы

Собянин сообщил о строительстве 100 км дорог в Москве

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Собянин рассказал, как в столице развивается волонтерство среди школьников

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Собянин: согласован проект оформления станции метро "Бульвар Генерала Карбышева"

Сергей Собянин: оплата проезда по биометрии появится на всех станциях МЦД

Столица готова делиться своими цифровыми сервисами со всеми регионами России. Об этом в своем личном блоге сообщил Сергей Собянин.

Цифровые решения столичных специалистов используют во всех сферах: от медицины и образования до строительства и туризма. Многие разработки уже активно применяют за пределами Москвы. Например, карту "Тройка", "Московскую электронную школу" и многие другие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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