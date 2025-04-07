Собянин: Москва готова делиться цифровыми продуктами со всеми регионами России

Столица готова делиться своими цифровыми сервисами со всеми регионами России. Об этом в своем личном блоге сообщил Сергей Собянин.

Цифровые решения столичных специалистов используют во всех сферах: от медицины и образования до строительства и туризма. Многие разработки уже активно применяют за пределами Москвы. Например, карту "Тройка", "Московскую электронную школу" и многие другие.

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