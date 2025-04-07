07 апреля, 11:30Мэр Москвы
Собянин: Москва готова делиться цифровыми продуктами со всеми регионами России
Столица готова делиться своими цифровыми сервисами со всеми регионами России. Об этом в своем личном блоге сообщил Сергей Собянин.
Цифровые решения столичных специалистов используют во всех сферах: от медицины и образования до строительства и туризма. Многие разработки уже активно применяют за пределами Москвы. Например, карту "Тройка", "Московскую электронную школу" и многие другие.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.