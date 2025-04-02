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02 апреля, 07:30

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Собянин рассказал о строительстве второго вестибюля станции метро "Рижская"

Собянин рассказал о строительстве второго вестибюля станции метро "Рижская"

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Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе

На станции "Рижская" Большой кольцевой линии метро появится новый вестибюль. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Его откроют рядом с одноименной платформой МЦД-2 у пересечения проспекта Мира и Водопроводного переулка.

Вестибюль будет иметь два выхода. Со станцией его соединят 4 эскалатора длиной почти 130 метров. Над эскалаторами разместят витражное панно с изображением исторических сооружений в районе Рижской площади.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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