02 апреля, 07:30Новости
Собянин рассказал о строительстве второго вестибюля станции метро "Рижская"
На станции "Рижская" Большой кольцевой линии метро появится новый вестибюль. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Его откроют рядом с одноименной платформой МЦД-2 у пересечения проспекта Мира и Водопроводного переулка.
Вестибюль будет иметь два выхода. Со станцией его соединят 4 эскалатора длиной почти 130 метров. Над эскалаторами разместят витражное панно с изображением исторических сооружений в районе Рижской площади.
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