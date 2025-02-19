Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 16:45

Новости

Собянин: почти половина патентов в Москве принадлежит участникам инвесткластера

Собянин: почти половина патентов в Москве принадлежит участникам инвесткластера

Новости часа: вместимость стадиона "Торпедо" увеличится до 15 тыс человек

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о реконструкции стадиона "Торпедо"

Новости часа: парковка на всех улицах Москвы 23 февраля будет бесплатной

Собянин: реконструкция стадиона "Торпедо" завершится осенью 2026 года

Собянин: парковка на всех улицах Москвы 23 февраля будет бесплатной

Новости часа: вместимость стадиона "Торпедо" увеличится до 15 тыс человек

Собянин: стадион "Торпедо" станет современной спортивной ареной

Собянин: реконструкция стадиона "Торпедо" завершится осенью 2026 года

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о реконструкции стадиона "Торпедо"

Почти половина всех патентов, зарегистрированных в Москве в 2024 году, принадлежит участникам Московского инновационного кластера. О том, как город поддерживает изобретателей и новаторов, в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

В столице создана мощная экосистема для разработчиков. Компании не только патентуют разработки, но и привлекают финансирование под залог интеллектуальной собственности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыэкономикатехнологиивидеоАлина ГилеваРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика