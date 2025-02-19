Собянин: почти половина патентов в Москве принадлежит участникам инвесткластера

Почти половина всех патентов, зарегистрированных в Москве в 2024 году, принадлежит участникам Московского инновационного кластера. О том, как город поддерживает изобретателей и новаторов, в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

В столице создана мощная экосистема для разработчиков. Компании не только патентуют разработки, но и привлекают финансирование под залог интеллектуальной собственности.

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