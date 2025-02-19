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19 февраля, 12:15

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Собянин: реконструкция стадиона "Торпедо" завершится осенью 2026 года

Собянин: реконструкция стадиона "Торпедо" завершится осенью 2026 года

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В Москве продолжают возрождать легендарный стадион "Торпедо". Реконструкцию должны закончить осенью 2026 года. О том, каким станет исторический спортивный объект, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Три года назад начали комплексную реконструкцию стадиона. В результате он превратится в современную арену, где можно проводить соревнования по футболу международного уровня, а также матчи по регби.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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