Собянин утвердил проект пешеходного пространства под Малым Каменным мостом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве утвердили проект пешеходного пространства под Малым Каменным мостом – на острове Балчуг появится новый маршрут. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, в рамках работ специалисты соединят участки Болотной набережной, которые сейчас разделены улицей Серафимовича, а также обустроят четыре схода на набережную с лестницами и пандусами для передвижения маломобильных граждан.



От Болотной площади до кинотеатра "Ударник" и ГЭС-2 жители и гости столицы смогут добраться почти в два раза быстрее. В результате работ в центре Москвы сделают единый пешеходный маршрут, связывающий Воробьевы горы, Парк Горького, Крымскую набережную и остров Балчуг.

Ранее завершился первый этап благоустройства возле строящейся станции "Достоевская" Кольцевой линии метро. Специалисты расширили тротуары, улучшили систему освещения, обустроили остановочные павильоны и модернизировали дорожную инфраструктуру.

В рамках работ воздушные линии перенесли в кабельную канализацию длиной более 29 километров, чтобы улучшить визуальный облик пространства и повысить безопасность.

Также в Москве привели в порядок два участка набережной Сходненского канала. На территории от Восточного моста до стадиона "Тушино" обновили существующие и сделали новые дорожки, модернизировали фонари, отремонтировали детские площадки, продлили дорожку для бега и велосипедных прогулок.

