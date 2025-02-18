Гидрометцентр спрогнозировал снегопад в Москве после 21:00

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Гидрометцентр спрогнозировал умеренный снегопад, который ожидается в столичном регионе 18 февраля после 21:00 и будет идти до утра. Об этом сообщает ТАСС.

По данным синоптиков, выпадет около 1–2 миллиметров осадков, а прирост снежного покрова составит до 2 сантиметров. При этом Гидрометцентр уточнил, что осадки прогнозируются при температуре от минус 10 до минус 8 градусов в столице и от минус 13 до минус 8 градусов – в области. Ветер будет юго-западный со скоростью 3–8 метров в секунду.

Синоптики ожидают, что днем в среду, 19 февраля, в Москве похолодает до минус 4 градусов, а в Подмосковье – до минус 3 градусов.

Гидрометцентр также предупредил о желтом уровне погодной опасности, который будет действовать в столичном регионе до 21:00 20 февраля из-за гололедицы. Данная категория, как утверждают синоптики, говорит о потенциально опасных метеорологических условиях на прогностических картах.

Синоптики прогнозируют наступление оттепели в Москве в последних числах февраля. Например, 24 февраля днем в столице потеплеет до нуля. Однако, по мнению ведущего специалиста информагентства "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, среднесуточная температура воздуха продолжит оставаться отрицательной.

