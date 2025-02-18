Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин продлил программу льготного кредитования промышленности, благодаря чему максимальный размер льготного инвестиционного займа будет увеличен с 3 до 5 миллиардов рублей, а срок – с 3 до 5 лет. Об этом мэр рассказал в своем телеграм-канале.

Теперь компании смогут направить денежные средства на приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности, указал градоначальник.

Кроме того, программа поможет в закупке нового оборудования, создании и реконструкции промышленной инфраструктуры, а также в реализации высокотехнологичных проектов.

Собянин напомнил, что в 2024 году проект расширился и включил в себя инвесторов, которые развивают в мегаполисе спортивную инфраструктуру.

Также мэр рассказал, что нужно сделать, чтобы получить льготную ставку. Для этого необходимо оформить кредитный договор и обратиться в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства.

"После одобрения заявки заключается договор о компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту", – отметил он, добавив, что поддержку получили уже больше 100 московских предприятий.

По программе льготного инвесткредитования в Москве возведут 11 спортивных объектов, рассказал ранее заммэра Максим Ликсутов. Уже сейчас ведется строительство 10 объектов общей площадью свыше 28 тысяч квадратных метров. Среди них – футбольные манежи, катки, теннисные корты, бассейны и универсальные спортивные залы.

По словам вице-мэра, с июля прошлого года Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства помог инвесторам привлечь более 1,5 миллиарда рублей, которые застройщики направят на возведение зданий с крытыми катками, кортами и спортивными площадками.

