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18 февраля, 19:45

Общество

В Общественной палате чествовали офицеров – участников СВО

В Общественной палате чествовали офицеров – участников СВО

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В Общественной палате России состоялась церемония в честь молодых офицеров – участников специальной военной операции. Мероприятие приурочили ко Дню защитника Отечества. В нем также приняли участие курсанты военно-учебных заведений, кадеты и юнармейцы.

Среди приглашенных гостей были Герои России, а также бойцы, награжденные Орденом Мужества и другими боевыми наградами. Член Общественной палаты Александр Каньшин отметил, что встреча символически связана с грядущим 80-летием Победы, напоминая о преемственности поколений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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