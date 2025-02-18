Ленинградский вокзал оформят мозаичными панно с Москвой и Петербургом

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мозаичные панно с панорамами Москвы и Санкт-Петербурга появятся на модернизированном Ленинградском вокзале. Об этом сообщила пресс-служба Москомархитектуры.

"Атмосфера Ленинградского вокзала в Москве после модернизации будет светлее, просторнее и более торжественной. Пространство дополнят мозаичные панно из смальты в смешанной технике исполнения с элементами римской техники мозаики", – отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, в рамках работ все привычные объемы сохранятся. В вокзале будет как историческая, так и новая часть.

Главным акцентом проекта станут панно "Москва" и "Петербург". Их размер составит 84 метра в длину и около 5 метров – в высоту, а совокупная площадь – около 830 квадратных метров. В Москомархитектуре подчеркнули, что автором работ будет художник Максим Козлов, который известен мозаичными гигантскими рыбами на станции "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

"Это настоящие произведения искусства, которые станут важными визуальными акцентами вокзала и его новой достопримечательностью. Это большая честь для меня – выступать руководителем авторского коллектива архитекторов и художников, работающих над проектом", – указал Кузнецов.

Как он рассказал, изначально здание было дебаркадером для поездов, поэтому оно имело большое и высокое пространство, однако сейчас все элементы упорядочат и расчистят. В результате специалисты сделают парадное, светлое и просторное помещение.

После завершения работ Ленинградский вокзал покажется жителям и гостям столицы в обновленном и улучшенном виде.

Площадь залов для пассажиров после завершения реконструкции Ленинградского вокзала увеличится более чем в три раза, а количество посадочных мест возрастет в два раза, рассказывал Сергей Собянин. Кроме того, в рамках работ привокзальная площадь будет благоустроена и очищена от излишней и избыточной торговли.

