Погода теплее климатической нормы ожидается в Москве в начале марта

Фото: Агентство "Москва"/Максим Денисов

Первые пять дней марта в Москве будут заметно теплее климатической нормы. Такой прогноз дал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Синоптик указал, что москвичам стоит ожидать положительные дневные температуры в первый месяц весны. Вместе с тем Леус отметил, что в конце февраля в город придет оттепель. То есть месяц завершится так же, как и начался, подчеркнул он.

Несмотря на холода, последний месяц зимы сохраняет положительную температурную аномалию, превышающую 2 градуса, уточнил метеоролог. Тем не менее в середине нынешней недели в регионе пройдет небольшой снег, а температура будет практически близка к норме – днем ожидается от 4 до 6 градусов мороза.

В четверг, 20 февраля, осадки прекратятся, а показания термометров понизятся примерно на градус. Однако в последующие три дня в столицу придет антициклон. Леус предупредил, что москвичей ждет сухая и спокойная погода, но с контрастными температурами.

"По ночам ожидается минус 10 – минус 13 градусов, днем же воздух будет прогреваться до минус 2 – минус 5 градусов", – сказал синоптик.

В понедельник, 24-го числа, температурные показатели вплотную приблизятся к оттепельным отметкам, заключил Леус.

Во вторник, 18 февраля, после 21:00 и до утра 19-го числа в Московском регионе пройдет умеренный снегопад. По данным синоптиков, выпадет около 1–2 миллиметров осадков, а прирост снежного покрова составит до 2 сантиметров.

Метеорологическая весна же может прийти в столицу 21 марта. В начале месяца температура будет меняться и устойчиво положительной она будет лишь во второй половине.