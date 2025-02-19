Профилактику Вечного огня проведут в Москве в преддверии Дня защитника Отечества

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве проведут профилактику Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в преддверии Дня защитника Отечества, сообщил заммэра Петр Бирюков.

Он напомнил, что священный огонь там был впервые зажжен 8 мая 1967 года.

"Это очень ответственная работа повышенной сложности, поэтому к ее проведению привлекаются самые опытные специалисты газового хозяйства столицы", – подчеркнул вице-мэр, добавив, что она традиционно состоится 20 февраля.

Профилактика длится примерно 40 минут. На этот период пламя переносится специальным факелом на временную горелку. Она является точной уменьшенной копией основной, добавил заммэра.

В ходе работ специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) приподнимут звезду мемориального комплекса и отнесут ее в сторону. После этого они заменят запальники, которые постоянно находятся под напряжением, и проверят работоспособность всех систем.

"Мемориал оснащен системой тройного резервирования, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя", – рассказал Бирюков.

Кроме того, Вечный огонь находится под круглосуточным контролем сотрудников АО "Мосгаз", отметил вице-мэр. Специалисты проводят его плановые осмотры ежедневно, а техническое обслуживание – раз в месяц.

При этом дополнительная профилактика предусмотрена перед Днем защитника Отечества и Днем Победы, заключил Бирюков.

Перед 23 февраля специалисты КГХ также украсят Москву праздничными плакатами. Всего их будет 400, они появятся на рекламных билбордах, афишных стендах и остановках общественного транспорта.

Вместе с тем на зданиях Госдумы и Совета Федерации традиционно разместят флаговые конструкции, а на 250 городских цифровых экранах, медиафасадах домов на Новом Арбате, Спартаковской площади и Садовой-Самотечной улице горожане увидят тематические видеопоздравления.

В преддверии праздника уже начали украшать станцию "Трубная" Люблинско-Дмитровской линии метро. Специалисты повесят под потолочные своды армейские звезды, которые символизируют доблесть и героизм, а дополнят оформление праздничными надписями "23 февраля. День защитника Отечества!". Всего планируется установить более 500 декораций.

