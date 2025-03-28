"Мой район. Новости": жители Головинского района готовятся к переезду в новые квартиры

Жители трех старых домов Головинского района готовятся переехать в новые квартиры. По программе реновации они получат современные и комфортные жилые помещения.

Первые этажи зданий будут заняты аптеками и магазинами, а в подъездах оборудуют комнаты для консьержей и места для колясок и велосипедов. Всего в программе реновации Головинского района участвуют 137 домов, где проживает более 32 тысяч москвичей.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".