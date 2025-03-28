Движение ограничат в трех округах Москвы 29 и 30 марта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 марта, 10:45

Город

"Мой район. Новости": жители Головинского района готовятся к переезду в новые квартиры

"Мой район. Новости": жители Головинского района готовятся к переезду в новые квартиры

Новости Москвы: в 12 районах появятся новые остановки

Летние веранды без спецоборудования теперь можно размещать в Москве без согласования

Акция "Ночь театров" проходит в Москве

В столице стартовала акция "Ночь театров"

В Москве стартовала акция "Ночь театров"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 27 марта

"Мой район. Новости": участок МКАД от 44-го до 47-го километра будет реконструирован

Новости Москвы: школу на 600 мест построили в Богородском районе Москвы

ЦОДД сообщил о самом плотном трафике в Москве за неделю

Жители трех старых домов Головинского района готовятся переехать в новые квартиры. По программе реновации они получат современные и комфортные жилые помещения.

Первые этажи зданий будут заняты аптеками и магазинами, а в подъездах оборудуют комнаты для консьержей и места для колясок и велосипедов. Всего в программе реновации Головинского района участвуют 137 домов, где проживает более 32 тысяч москвичей.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
городреновациявидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика