Сергей Собянин сообщил об упрощении правил размещения летних веранд

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В Москве упростили процедуру установки летних веранд. Теперь для их размещения не требуется предварительное согласование проекта, если они не оснащены специальным оборудованием, рассказал Сергей Собянин.

Мэр пояснил, что речь идет именно о верандах, оборудованных зонтами, длина которых не превышает высоту первого этажа ресторана или кафе, с каркасом из металла, дерева или композитных материалов.

Еще на террасах должны быть установлены компактные элементы цветочного оформления, а также столы и стулья промышленного производства. Однако градоначальник подчеркнул, что последние должны быть предназначенные для использования в общественных местах, а не для интерьера или сада.

Более того, веранды должны примыкать к кафе или ресторану либо стоять на расстоянии не больше 5 метров от него. В свою очередь, для террас со сложным оборудованием, таким как перголы, декоративные ограждения, осветительные и обогревательные приборы, по-прежнему требуется согласование.

"Подать уведомление о размещении летней веранды можно будет на портале mos.ru. Новый сезон по традиции начнется 1 апреля", – добавил Собянин в своем телеграм-канале.

Еще одно постановление, подписанное ранее Собяниным, позволяет летним верандам кафе и ресторанов работать круглый год. Это решение, как отмечали эксперты, позволит предпринимателям сэкономить значительные средства, которые ранее уходили на демонтаж, транспортировку и повторное установление веранд.

Особенно это важно для тех, кто ежегодно сталкивается с высокими затратами. Теперь они смогут инвестировать эти деньги в развитие бизнеса. Помимо этого, владельцы террас обязаны обеспечить безопасность и комфорт для посетителей, поддерживать чистоту и порядок на территории.