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14 ноября, 07:15

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Летние веранды кафе и ресторанов смогут продолжить свою работу зимой

Летние веранды кафе и ресторанов смогут продолжить свою работу зимой

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В Москве летние веранды кафе и ресторанов теперь смогут работать круглый год, согласно постановлению, подписанному Сергеем Собяниным. Это решение, как отмечают эксперты, позволит предпринимателям сэкономить значительные средства, которые ранее уходили на демонтаж, транспортировку и повторное установление веранд.

Основатель сети ресторанов Сергей Миронов подчеркнул, что особенно важно это для тех, кто каждый год сталкивается с высокими затратами на эти процессы. Теперь они смогут избежать лишних расходов и вложить эти деньги в развитие бизнеса.

Владельцы веранд обязаны будут обеспечить безопасность и комфорт для посетителей, а также поддерживать чистоту и порядок на территории. В случае нарушений им придется разобрать веранды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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