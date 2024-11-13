Собянин принял решение о возможности оставлять сезонные веранды на зиму

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владельцам летних веранд разрешено оставить установленные конструкции после окончания сезона и использовать их круглогодично, такое постановление подписал Сергей Собянин, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Однако общественные заведения будут обязаны обеспечить безопасность веранд, очищать их от снега и наледи, а также убирать территорию вокруг них в радиусе 5 метров. Также сооружение не должно мешать уборочной технике.

"Возможность сохранить сезонные веранды зимой снизит финансовую нагрузку на заведения общепита, поскольку у владельцев не будет расходов на осенний демонтаж и весенний монтаж сооружений", – уточняется на портале.

Первый раз в столице такую меру поддержки попробовали зимой 2022–2023 годов, тогда так поступили владельцы 276 веранд, но использовать их в холодное время все равно было нельзя. В последний зимний сезон таких лиц стало уже 310. В этот раз веранды смогут продолжить работу и зимой.

Ранее сообщалось, что столичный портал потребителя поможет подготовиться к путешествию в новогодние выходные. На платформе представлена вся информация о туристических услугах, а также опубликованы советы экспертов о том, как защитить права в спорных ситуациях с продавцами и исполнителями услуг.