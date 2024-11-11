Комиссия МГД поддержала проект бюджета Москвы в рамках "нулевого чтения"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Комиссия Московской городской думы по экономической и социальной политике рассмотрела и предложила столичному законодательному органу утвердить проект закона "О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов".

"Отмечу главное: столичный бюджет сохраняет свою социальную направленность и остается бюджетом развития. Он сформирован с учетом стратегических планов развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы Москвы до 2030 года", – цитирует сайт Мосгордумы председателя Алексея Шапошникова.

Он обратил внимание, что столичный бюджет формировался в условиях жесткого санкционного давления и сложной геополитической ситуации. В сложившейся ситуации Москва смогла принять меры по преобразованию экономики и стимулированию внутреннего производства, что привело к стабильному росту валового регионального продукта (ВРП) на уровне плюс 4% в 2023–2024 годах.

В 2025 году бюджет города Москвы будет иметь следующие показатели: доходы составят 5,1 триллиона рублей, расходы – 5,6 триллиона рублей.

Однако до 2027 года доходы бюджета Москвы будут ежегодно увеличиваться на 6%. Это позволит городу успешно реализовывать социальные и инвестиционные программы, уточнил председатель.

В следующем году около 90% бюджетных средств будет направлено на 13 госпрограмм, включая развитие транспортной системы и социальную поддержку москвичей. В 2025 году на социальные расходы планируется потратить более половины городского бюджета, а с учетом средств обязательного медицинского страхования (ОМС) – почти 3,3 триллиона рублей.

Анализ расходов бюджета Московского городского фонда ОМС показал, что в 2025 году планируется потратить 518 миллионов рублей, в 2026 году – 556 миллионов рублей, в 2027 году – 592 миллиона рублей. 90% этих средств будут направлены на обеспечение медицинской помощи в Москве, заявила директор Московского городского фонда ОМС Ирина Урванова.

В городском бюджете более 689 миллиардов рублей заложено на социальную поддержку москвичей. Бюджет развития включает Адресную инвестиционную программу на сумму 1,1 триллиона рублей. Планируется выделить 1,5 триллиона рублей на капитальный ремонт, закупку оборудования, развитие районов и реновацию.

В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов города Елена Зяббарова отметила, что Москва обеспечивает более 20% совокупного объема ВРП субъектов РФ. Налоговые поступления в бюджеты регионов от Москвы составляют около 23%, что подтверждает соответствие бюджета размеру экономики столицы.

Кроме того, по ее словам, доход бюджета Москвы на 80% формируют налог на доходы физических лиц (НДФЛ), налог на прибыль и специальные налоговые режимы для малого и среднего бизнеса. Увеличение доходов связано с положительными финансовыми результатами городских организаций и ростом доходов жителей.

Зяббарова напомнила, что стратегические цели города – доступное и качественное образование и здравоохранение, другие услуги жителям, комфортная и безопасная городская среда.

При этом госпрограмма "Социальная поддержка жителей города Москвы" – это следующий по величине бюджет среди городских программ. В следующем году на ее реализацию планируется выделить 737 миллиардов рублей, а за три года – более 2 триллионов рублей.

Между тем замруководителя департамента экономической политики и развития города Москвы Зоя Викторова заявила, что инвестиционная активность остается одним из ключевых факторов роста столичной экономики в среднесрочный период.

"Считаем, что, несмотря на сохранение жестких условий денежно-кредитной политики, инвестиционная активность будет положительной, сохранится траектория роста", – отметила она.

Еще один фактор развития экономики Москвы – промышленный сектор. Его рост до 2027 года составит около 7,5% в год. Секторы информационных и телекоммуникационных технологий будут расти быстрее. Ожидается, что сектор профессиональной научной и технической деятельности сохранит высокие темпы роста, удвоившись за последние пять лет.

В то же время потребительский спрос – ключевой фактор экономического роста столицы. Викторова подчеркнула: на данный момент розничная торговля в Москве восстановилась до уровня 2021 года, а за девять месяцев 2024 года она выросла на 6,5% в сопоставимых ценах.

"Рост реальной заработной платы в период 2025–2027 годов составит от 3,8 до 5,8%. С учетом этого ожидается, что в 2025–2027 годах прогнозируемый рост доходов составит 6% ежегодно", – сообщила зампредседателя Мосгордумы Людмила Гусева.

Она также заявила, что проект позволяет достичь стабильности и равновесия бюджета, высокий уровень социальной защиты и выполнение обязательств перед жителями, а также достаточный объем средств для развития.

Вследствие независимой общественной экспертизы Общественной палаты к законопроекту было получено 16 775 предложений и замечаний, которые по большей части связаны с благоустройством столицы, ЖКХ и здравоохранением.

Ранее об увеличении расходов на 8% на развитие столичной системы здравоохранения заявил Сергей Собянин. Власти города поставили задачу создать новый каркас амбулаторной и стационарной медпомощи к концу 2028 года. Кроме того, в планах построить больше комплексов НИИ скорой помощи имени Склифосовского и ГКБ имени Демихова.

Между тем Госдума приняла в I чтении проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов.