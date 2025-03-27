Москвичей предупредили о сильном тумане

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Туман с видимостью от 200 до 700 метров ожидается в Москве с 22:00 27 марта до 10:00 28 марта, предупредили в пресс-службе столичного МЧС.

Из-за неблагоприятных метеорологических условий автомобилистов призвали снизить скорость движения и увеличить дистанцию, а также избегать внезапных маневров. Кроме того, москвичей и гостей города попросили не оставлять детей без присмотра и быть внимательными и осторожными.

Немногим ранее в столичном Дептрансе рекомендовали горожанам использовать метро для поездок по городу из-за дождя.

Между тем в Москве началась "автомобильная" весна. Синоптики считают, что водители могут начинать менять зимнюю резину на летнюю, так как среднесуточная температура превышает плюс 5 градусов.

