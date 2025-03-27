Москвичей призвали пересесть на метро из-за дождя в городе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Горожанам для поездок стоит пересесть на метро из-за дождя в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В настоящее время дорожная ситуация на улицах города оценивается в 6 баллов, скорость движения в потоке – 25 километров в час. Интенсивное движение фиксируется на улице Новый Арбат по направлению в центр, в оба направления на Садовом кольце в районе Садовой-Спасской улицы, а также на Третьем транспортном кольце в районе улицы Сущевский Вал (в оба направления).

"Свободно сейчас в оба направления на Варшавском, Звенигородском и Волоколамском шоссе", – отметили в департаменте.

На движение влияют мелкие ДТП, низкие скорости из-за погодных условий и ремонтные работы. Москвичей призвали быть аккуратными и соблюдать скоростной режим, а также не отвлекаться на телефон во время движения.

По данным синоптиков, солнечная погода вернется в Москву уже с 28 марта. В ближайшие выходные будет ясная погода, подходящая для отдыха. Кроме того, серьезного ветра не будет, а столбики термометров могут достигать до 14 градусов.

