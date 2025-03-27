Синоптик Шувалов: в выходные будет хорошая погода для поездки на природу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Благоприятная погода ожидается в выходные дни, 29 и 30 марта, в Москве. Об этом сообщает RT со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

По его словам, в течение четверга, 27 марта, периодами будет идти дождь. Также синоптик не исключил дождь в ночь на пятницу, 28 марта, однако уже к выходным осадки не ожидаются.

"Давление чуть выше нормы. Ветер в основном восточного и юго-восточного направления. Поэтому дневная температура тихо пойдет в рост", – добавил Шувалов.

Он прогнозирует, что в пятницу столбик термометра поднимется до плюс 12 градусов, а в выходные – до плюс 14. Таким образом, по словам синоптика, погода располагает к тому, чтобы провести время на природе.

Нынешний март в Москве может стать самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений, указывала ранее синоптик Татьяна Позднякова. Первые две декады месяца превысили климатическую норму в среднем на 5 градусов. При этом последняя декада марта ожидается теплее многолетних температурных значений на 3–4 градуса.

