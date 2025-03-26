Синоптик Позднякова: в четверг ожидается дождь в течение практически всего дня

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Дождь ожидается практически весь день четверга, 27 марта. Об этом сообщает RT со ссылкой на главного специалиста информагентства "Метеоновости" Татьяну Позднякову.

"У нас 26 марта будет короткая пауза между дождями. А в четверг будет более ненастно", – объяснила она.

После этого, как заявляет синоптик, атмосферное давление будет расти и вместе с этим будет повышаться температура. Например, в выходные дни, 29 и 30 марта, прогнозируется переменная облачность и до 10 градусов тепла. В такую погоду можно будет поехать на дачу, предположила Позднякова.

Солнечная погода вернется в Москву во второй половине дня в пятницу, 28 марта. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, днем в выходные температура воздуха составит 12–14 градусов, при этом ночью столбики термометров упадут до 4 градусов.

При этом до конца марта на юге европейской части России ожидается температура на 6–7 градусов выше нормы. По словам Вильфанда, с 27 марта и до конца месяца столбик термометра будет в пределах 20–25 градусов. Существенных осадков не прогнозируется.

