Синоптик Вильфанд: солнечная погода вернется в Москву к выходным

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Солнечная погода вернется в Москву со второй половины дня в пятницу, 28 марта. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"К выходным, вопреки всем бытовым убеждениям, будет гораздо больше солнца, чем в будние дни. Поэтому для отдыха будет замечательная погода, какого-либо ветрового режима тоже серьезного не прогнозируется", – рассказал собеседник агентства.

В конце недели, особенно в субботу и воскресенье, 29 и 30 марта, в столичном регионе ожидается ясная погода. Суточный разброс температур повысится за счет малой облачности. Значения днем станут достигать 12–14 градусов, при этом ночью столбики термометров будут показывать от 0 до 4 градусов. Таким образом, суточный разбор температур составит около 10 градусов, уточнил Вильфанд.

В Московском регионе утром в среду, 26 марта, появились очаги туманов. По словам синоптика Михаила Леуса, местами видимость ухудшилась до 400 метров и менее. В связи с этим он призвал граждан сохранять бдительность и осторожность.

Он уточнил, что из-за плотной облачности скорого рассеивания ждать не стоит, а это может существенно ограничить дневной прогрев.