Москвичам рассказали о 13-й "Ночи театров" с эксклюзивными мероприятиями

Москвичей пригласили на "Ночь театров", которая проходит в Москве уже в 13-й раз. В рамках акции 90 культурных площадок откроют свои двери для зрителей, предлагая не только спектакли, но и экскурсии, театральные марафоны, а также встречи с актерами. Московский Губернский театр присоединился к акции, начиная отмечать праздник в ночное время.

Гостям предстоит уникальная возможность погрузиться в атмосферу театра, посетить закулисье, пообщаться с участниками спектаклей и принять участие в творческих встречах. С программой можно ознакомиться на официальном сайте акции, где также нужно зарегистрироваться для участия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.