02 февраля, 12:00Культура
В Театре на Таганке представили премьеру мюзикла "Превращение"
На Новой сцене Театра на Таганке состоялась премьера камерного мюзикла "Превращение" в постановке режиссера Андрея Гончарова. Спектакль исследует, может ли человек сохранить себя под давлением обстоятельств и окружающей среды.
Режиссер отметил, что сюжет Кафки начинается внезапно, без предыстории, заставляя зрителя сразу погрузиться в происходящее. Постановка предлагает задуматься над внутренними изменениями человека и их влиянием на его жизнь.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.