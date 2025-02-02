В Театре на Таганке представили премьеру мюзикла "Превращение"

На Новой сцене Театра на Таганке состоялась премьера камерного мюзикла "Превращение" в постановке режиссера Андрея Гончарова. Спектакль исследует, может ли человек сохранить себя под давлением обстоятельств и окружающей среды.

Режиссер отметил, что сюжет Кафки начинается внезапно, без предыстории, заставляя зрителя сразу погрузиться в происходящее. Постановка предлагает задуматься над внутренними изменениями человека и их влиянием на его жизнь.

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