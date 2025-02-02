02 февраля, 09:30Город
На юго-востоке Москвы по реновации расселили более 140 домов
Жители районов Люблино, Кузьминки и Нижегородский получили новые квартиры в рамках программы реновации. Все помещения соответствуют современным московским стандартам – в них выполнен качественный ремонт и установлена необходимая бытовая техника.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она затрагивает около миллиона москвичей и предусматривает переселение более 5 000 домов.
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