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Новости

02 февраля, 09:30

Город

На юго-востоке Москвы по реновации расселили более 140 домов

На юго-востоке Москвы по реновации расселили более 140 домов

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Жители районов Люблино, Кузьминки и Нижегородский получили новые квартиры в рамках программы реновации. Все помещения соответствуют современным московским стандартам – в них выполнен качественный ремонт и установлена необходимая бытовая техника.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она затрагивает около миллиона москвичей и предусматривает переселение более 5 000 домов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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