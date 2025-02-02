На юго-востоке Москвы по реновации расселили более 140 домов

Жители районов Люблино, Кузьминки и Нижегородский получили новые квартиры в рамках программы реновации. Все помещения соответствуют современным московским стандартам – в них выполнен качественный ремонт и установлена необходимая бытовая техника.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она затрагивает около миллиона москвичей и предусматривает переселение более 5 000 домов.

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