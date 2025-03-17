Восстановление трамвайной линии на Трифоновской улице завершено на 75%

На Трифоновской улице завершился один из этапов восстановления трамвайной линии. Уже обновлены 75% рельсов и шпал, работы продолжаются. В ближайшие месяцы реконструкция будет продолжена на пересечении улиц Трифоновская и Образцова, а также на участке между улицами Щепкина и Гиляровского.

Пассажиров будут обслуживать современные низкопольные трамваи. Кроме того, специалисты использовали новые строительные материалы и шумопоглощающие технологии, что сделает движение трамваев на Трифоновской улице более тихим и комфортным для жителей.

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