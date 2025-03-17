Синоптик Вильфанд: морозные ночи ожидаются в столичном регионе в начале недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Температура воздуха, характерная для нормы марта, ожидается в Москве и Подмосковье в начале недели. Ночь на 18 марта станет самой холодной: в столице будет до минус 6–8 градусов, по области – до минус 12 градусов. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам синоптика, днем 17 марта погода будет облачной, днем температура воздуха окажется в пределах около минус 2–0 градусов. На следующий день столбики термометров покажут от минус 1 до 4 градусов.

В ночь на среду, 19 марта, температура в столице составит от минус 5 до минус 3 градусов, в Подмосковье – до минус 8 градусов.

"(Днем в Москве. – Прим. ред.) будет облачно, небольшой снег прогнозируется, и температура повысится до плюс 3–5 градусов. Такая температура уже на 1 градус выше нормы", – добавил специалист.

Ранее в Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 01:00 20 марта.

До этого синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал, что большая часть этой недели в Москве будет по-мартовски прохладной. При этом, с его слов, опасных явлений погоды наблюдаться не будет, за исключением мозаичной и слабой гололедицы.