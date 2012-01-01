Автоэксперт Баканов назвал стоимость летней резины в 2025 году

Столичным автомобилистам пока рано менять зимнюю резину на летнюю, предостерегают синоптики. Все дело в погоде, которую пока сложно назвать устойчивой. Когда настанет пора "переобуваться" и во сколько обойдутся шины в 2025 году, – в нашем материале.
Лучше подождать
Колебания температур ожидаются в Москве до конца марта, причем столбики термометров могут даже уйти в минус. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, уже 15 и 16 марта в столице похолодает до плюс 3. А в ночь на 17-е температура понизится до минус 1–6, причем отрицательные значения сохранятся до утра. Затем тепло снова вернется в город, но позже столбики термометра опять опустятся до нуля. В подобных условиях замена зимней резины на летнюю преждевременна и опасна, подчеркнул Вильфанд.
Кроме того, уже 14 марта столицу накроет девятибалльный шторм, предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, из-за резкого падения температуры в последующие дни на дорогах может появиться гололедица. Аналогичное предупреждение для автомобилистов выпустили и в подмосковном министерстве транспорта.
"Переобуваться" будет можно, когда среднесуточные значения достигнут плюс 4–6 градусов, рассказал Москве 24 независимый автоэксперт Дмитрий Попов.
"Днем температура должна уверенно стоять на уровне плюс 8–10, а ночью не выходить за нулевую отметку. Необходимо, чтобы это продолжалось в течение недели", – объяснил специалист.
При этом необходимо учитывать опасности, связанные с периодом межсезонья. В частности, при езде на зимних колесах с шипами удлиняется тормозной путь. А при переходе на летнюю резину важно иметь в виду, что в любой момент может установиться минусовая погода. В таких условиях "переобутый" автомобиль будет скользить, предупредил Попов.
"Ни дефицита, ни роста стоимости"
Шины наиболее популярного размера R16 обойдутся минимум в 10–11 тысяч рублей за колесо. При этом выгоднее покупать российскую резину, которая дешевле импортной приблизительно на 2–3 тысячи. Об этом Москве 24 рассказал автоэксперт Петр Баканов.
Наиболее надежное место для приобретения шин – фирменный магазин, считает специалист. При этом менее дорогие предложения обычно есть на маркетплейсах. Риски при покупке здесь также невелики, но важно проверить, что именно привезли водителю и не ошиблись ли на складе.
Также эксперт рекомендовал не экономить: например, бюджетные варианты слабее премиальных с точки зрения сцепных свойств и шумности.
"От резины зависит, как машина поедет и будет управляться. Конечно, не все могут сильно потратиться. Поэтому, чтобы обезопасить себя, стоит предварительно читать обзоры и прислушиваться к мнению профессионалов", – посоветовал Баканов.
Если покупка новых шин не планируется, необходимо проверить, не износились ли старые. По словам специалиста, средний срок службы покрышки обычно составляет 5–6 лет. Убедиться, что все в порядке, позволит проверка глубины протектора: для летней резины это 1,6 миллиметра.
Также Баканов порекомендовал внимательно отнестись к выбору шиномонтажа. Главными критериями надежного сервиса он назвал квалификацию мастера и качество оборудования. Причем неважно, будет ли шиномонтаж мобильным или стационарным.
Из очевидных признаков качества шиномонтажа – опрятность и чистота помещений, что говорит о культуре производства. Также важно отслеживать, не пытаются ли сотрудники обмануть, выставляя счет за услуги, заключил Баканов.