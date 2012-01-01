Автоэксперт Баканов назвал стоимость летней резины в 2025 году

Столичным автомобилистам пока рано менять зимнюю резину на летнюю, предостерегают синоптики. Все дело в погоде, которую пока сложно назвать устойчивой. Когда настанет пора "переобуваться" и во сколько обойдутся шины в 2025 году, – в нашем материале.

Лучше подождать

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Колебания температур ожидаются в Москве до конца марта, причем столбики термометров могут даже уйти в минус. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, уже 15 и 16 марта в столице похолодает до плюс 3. А в ночь на 17-е температура понизится до минус 1–6, причем отрицательные значения сохранятся до утра. Затем тепло снова вернется в город, но позже столбики термометра опять опустятся до нуля. В подобных условиях замена зимней резины на летнюю преждевременна и опасна, подчеркнул Вильфанд.

Кроме того, уже 14 марта столицу накроет девятибалльный шторм, предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, из-за резкого падения температуры в последующие дни на дорогах может появиться гололедица. Аналогичное предупреждение для автомобилистов выпустили и в подмосковном министерстве транспорта.

"Переобуваться" будет можно, когда среднесуточные значения достигнут плюс 4–6 градусов, рассказал Москве 24 независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

"Днем температура должна уверенно стоять на уровне плюс 8–10, а ночью не выходить за нулевую отметку. Необходимо, чтобы это продолжалось в течение недели", – объяснил специалист.





Дмитрий Попов независимый автоэксперт Лично у меня есть хороший маячок: менять резину нужно, когда заканчивается отопительный сезон. Да, тут более высокие показатели, потому что он завершается при среднесуточной температуре в плюс 8. Зато в этот период можно менять колеса уже с уверенностью.

При этом необходимо учитывать опасности, связанные с периодом межсезонья. В частности, при езде на зимних колесах с шипами удлиняется тормозной путь. А при переходе на летнюю резину важно иметь в виду, что в любой момент может установиться минусовая погода. В таких условиях "переобутый" автомобиль будет скользить, предупредил Попов.

"Ни дефицита, ни роста стоимости"

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Шины наиболее популярного размера R16 обойдутся минимум в 10–11 тысяч рублей за колесо. При этом выгоднее покупать российскую резину, которая дешевле импортной приблизительно на 2–3 тысячи. Об этом Москве 24 рассказал автоэксперт Петр Баканов.





Петр Баканов автоэксперт В 2025 году на рынке не ожидается ни дефицита шин, ни резкого роста их стоимости. Конечно, с учетом повышения спроса из-за наступления весны можно будет увидеть подъем цен. Но незначительный, в рамках 1%.

Наиболее надежное место для приобретения шин – фирменный магазин, считает специалист. При этом менее дорогие предложения обычно есть на маркетплейсах. Риски при покупке здесь также невелики, но важно проверить, что именно привезли водителю и не ошиблись ли на складе.

Также эксперт рекомендовал не экономить: например, бюджетные варианты слабее премиальных с точки зрения сцепных свойств и шумности.

"От резины зависит, как машина поедет и будет управляться. Конечно, не все могут сильно потратиться. Поэтому, чтобы обезопасить себя, стоит предварительно читать обзоры и прислушиваться к мнению профессионалов", – посоветовал Баканов.



Если покупка новых шин не планируется, необходимо проверить, не износились ли старые. По словам специалиста, средний срок службы покрышки обычно составляет 5–6 лет. Убедиться, что все в порядке, позволит проверка глубины протектора: для летней резины это 1,6 миллиметра.

Также Баканов порекомендовал внимательно отнестись к выбору шиномонтажа. Главными критериями надежного сервиса он назвал квалификацию мастера и качество оборудования. Причем неважно, будет ли шиномонтаж мобильным или стационарным.





Петр Баканов автоэксперт Надо смотреть, аккуратно ли разбортируют покрышки: не задевают ли колесные диски и не оставляют ли на них отметины – это безалаберность. Правда, непрофессионалу заметить подобные вещи непросто.

Из очевидных признаков качества шиномонтажа – опрятность и чистота помещений, что говорит о культуре производства. Также важно отслеживать, не пытаются ли сотрудники обмануть, выставляя счет за услуги, заключил Баканов.

