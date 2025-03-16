Сергей Собянин рассказал, как электробусы улучшают качество жизни москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

С 2018 года электробусы помогают улучшать качество жизни москвичей, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Мэр отметил, что по прошествии 6,5 лет с момента старта замены автобусов на электробусы, столице удалось значительно сократить количество вредных выбросов в атмосферу. В частности, удалось избежать выброса около 190 тысяч тонн углекислого газа и почти 930 тонн загрязняющих веществ.

На сегодняшний день в Москве курсируют свыше 2,3 тысячи электробусов, которые обслуживают более 180 маршрутов. При этом к 2030 году планируется запустить 5,3 тысячи инновационных машин. Уже к 2035-му на электрическую тягу должен быть переведен весь парк Мосгортранса, подчеркнул Собянин.

По его словам, в этих целях город постоянно наращивает зарядную инфраструктуру. К настоящему моменту в Москве работает свыше 30 конечных станций наземного транспорта с электробусными зарядками. Также было установлено более 360 зарядных станций.

Тем временем в Москве планируется запустить новый маршрут № 639. После этого по будням на маршруте на юго-западе столицы начнут курсировать 3 современных электробуса. Предполагается, что запуск нового маршрута позволит повысить комфорт жителей Юго-Западного округа.