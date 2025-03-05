Новый "Сапсан" начал курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

Еще один "Сапсан" с обновленным интерьером начал ходить между Москвой и Санкт-Петербургом, передает РЖД в своем телеграм-канале.

"Работы выполнены с использованием компонентов, произведенных только отечественными предприятиями. Напомним, что первый состав был запущен в декабре прошлого года", – говорится в публикации.

Перевозчик уточнил, что розетки и USB-разъемы появились в экономклассе. В этих вагонах также обновили обивку кресел. Детскую игровую зону обустроили в семейном классе. Кроме того, в бизнес-классе установлены кресла из натуральной кожи, здесь есть розетки и USB-разъемы, держатели для смартфонов и подстаканники. Для удобства пассажиров оборудовали два купе-сьют. В купе-переговорной первого класса установили новые диван и стол со встроенной беспроводной зарядкой.

При этом регулируемое светодиодное освещение работает во всем поезде. В вагонах появились кулеры, здесь также сделали новое ковровое покрытие. В тамбурах установили удобные стойки.

В настоящее время в парке Российских железных дорог насчитывается на данный момент 20 "Сапсанов", интерьер 11 из них обновили.

С 2026 года в железнодорожных поездах между станциями может появиться быстрый интернет. Это станет возможно, когда запустят четыре соответствующих спутника. В 2027 году в России будет насчитываться 270 спутников, которые будут находиться на низкой орбите. Они позволят обеспечить условный доступ к высокоскоростному интернету в любой точке страны, включая самолеты и поезда.