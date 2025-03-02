В московских трамваях можно будет активировать онлайн-пополнение транспортной карты. Сделать это можно на всех валидаторах.

Билет записывается на карту во время оплаты проезда. Кнопку сбоку устройства нажимать больше не обязательно, но такую опцию оставили для тех, кто к ней привык. Сервис уже работает на турникетах метро и МЦК, а сейчас его тестируют в автобусах и электробусах.

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