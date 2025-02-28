Поезда на МЦД-2 курсируют со всеми остановками

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Поезда на МЦД-2 через участок Царицыно – Перерва следуют со всеми остановками, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Ведомство совместно с Московской железной дорогой (МЖД) принимает меры для сокращения опозданий.

Утром 28 февраля поезда МЦД-2 начали курсировать с увеличенным интервалом в сторону Москвы и области. Затем движение электричек было приостановлено на диаметре в сторону Нахабина через участок Царицыно – Перерва по техническим причинам.

Спустя время движение составов в сторону Нахабина восстановили. Поезда временно следовали без остановок на участке от Царицына до Люблина.